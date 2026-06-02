Küresel piyasalarda yatırımcılar merkez bankalarının faiz politikaları ve ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri yakından takip ederken, Commerzbank değerli metallere yönelik fiyat tahminlerini güncelledi.



Banka, özellikle sanayi talebindeki zayıflamanın etkisiyle gümüş başta olmak üzere birçok değerli metalde beklentilerini düşürdü. İşte Alman Commerzbank'ın gümüş, altın, platin ve paladyum tahminleri...



2026 SONU ALTIN TAHMİNİ Commerzbank, 2026 yıl sonu ons altın fiyatı tahminini 5.000 dolardan 4.800 dolara çekti. Buna karşın banka, 2027 yıl sonu için ons altın tahminini 5.200 dolar seviyesinde korudu.

Banka tarafından yapılan değerlendirme, altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğüne işaret ederken, kısa ve orta vadede daha temkinli bir görünüm benimsendiğini ortaya koydu.



2026 SONU GÜMÜŞ TAHMİNİ Commerzbank, 2026 yıl sonu gümüş fiyatı tahminini ise ons başına 90 dolardan 80 dolara düşürdü.



Bankanın değerlendirmesinde, gümüşe yönelik daha zayıf endüstriyel talebin fiyatlarda daha düşük seviyelere işaret ettiği belirtildi. Özellikle küresel ekonomide yavaşlama sinyalleri ve sanayi üretimine ilişkin beklentilerdeki bozulmanın gümüş üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.



2026 SONU PLATİN TAHMİNİ Commerzbank, diğer değerli metallere ilişkin tahminlerini de aşağı yönlü revize etti. Banka, 2026 yıl sonu platin fiyatı tahminini 2.300 dolardan 2.100 dolara düşürdü.



2026 SONU PALADYUM TAHMİNİ Alman banka 2026 sonu paladyum fiyat tahmini de 200 dolar düştü. Banka beklentisini 1.800 dolardan 1.600 dolara çekti.

Son revizyonlar, Commerzbank'ın değerli metal piyasalarına ilişkin görünümünde daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediğine işaret ederken, yatırımcıların önümüzdeki dönemde küresel büyüme verileri, sanayi talebi ve merkez bankalarının politikalarına odaklanmayı sürdüreceği değerlendiriliyor.

