Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Kudüs Camii'nin şadırvanına giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, akıllara durgunluk veren ilginç bir hırsızlık olayına imza attı. Şadırvana geldikten sonra önce ayna karşısına geçip son derece rahat tavırlarla saçlarını düzelterek süslenen şahıslar, daha sonra kendilerini kaydeden güvenlik kamerasını yerinden sökerek çaldı. Hırsızların pes dedirten rahatlığı ve kamerayı sökmeden saniyeler önce ayna karşısında süslendikleri o anlar yine çaldıkları kameranın kayıtlarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

