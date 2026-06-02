Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım ve satış politikalarını duyurdu. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte gözler buğday ve arpa alım fiyatlarına çevrilirken, üreticilerin merakla beklediği rakamlar da netleşti. İşte TMO fiyat listesi 2026...

Açıklanan yeni fiyatlarla birlikte makarnalık ve ekmeklik buğdayın ton başına alım bedeli 16 bin 500 lira olarak belirlenirken, arpa için ise 12 bin 750 lira fiyat uygulanacak. Destek ödemelerinin de eklenmesiyle birlikte üreticilerin eline geçecek toplam tutar yükselirken, TMO'nun alım süreci, randevu sistemi ve ödeme takvimiyle ilgili ayrıntılar da belli oldu.

TMO fiyat listesi 2026: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü hububat alımı yapacak

TMO HUBUBAT ALIMLARINA BAŞLIYOR

Türkiye genelinde hububat hasadı bazı bölgelerde başlamış durumda. Yağışlar nedeniyle hasat takviminin geçen yıla göre bir miktar geciktiği belirtilirken, üreticilerin ürünlerini güvenli şekilde değerlendirebilmesi amacıyla TMO tarafından gerekli hazırlıklar tamamlandı.

TMO hasadını tamamlayan çiftçilerin ürünlerini bekletmeden teslim edebilmesi için 21 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında ürün kabulüne başladı. Buğday ve arpa alımları ise 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

TMO FİYAT LİSTESİ 2026

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

''Ülkemizde hububat hasadı, yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmiş olup, hali hazırda belli bölgelerde başlamıştır.

Hasadını yapan üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla, TMO tarafından 21 Mayıs 2026'dan itibaren üreticilerimizin ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlanmıştır.

Hububat hasadı ve piyasalar yakından takip edilmekte olup gelinen noktada TMO hububat alım fiyatlarının açıklanması uygun görülmüştür.

2026 yılı TMO Hububat Alım Fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına;

Makarnalık buğdayda 16.500 TL,

Ekmeklik buğdayda 16.500 TL,

Arpada ise 12.750 TL, olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızca, üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 TL ödenecek, (ülke ortalama verimi dikkate alınarak) ton başına ise toplam 3.014 TL destek ödemesine tekabül etmiş olacaktır.

Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için 19.514 TL/ton, arpa için ise 15.764 TL/ton geçmiş olacaktır.

TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır.

TMO hububat satışlarına 1 Ekim itibariyle başlayacak olup, satış fiyatları;

2. grup makarnalık buğday için 18.500 TL/ton,

2. grup ekmeklik buğday için 18.500 TL/ton,

2. grup arpa için 14.000 TL/ton olarak belirlenmiştir.

Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz.''

