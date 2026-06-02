Denizli’de 1’i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un geçmişte 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Merdun’un suçları arasında alkollü araç kullanmak, hız ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi suçların yer aldığı öğrenildi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı otobüs yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra yanarak metal yığınına dönen otobüse dair çok yönlü soruşturma sürerken, adli ve idari incelemelerde ihmaller zinciri sıralanmaya başladı.

Facia ‘Geliyorum’ demiş! Yolcu otobüsü 8 kişiye mezar olmuştu, şoförü trafik sicili kabarık çıktı

36 KEZ TRAFİK CEZASI ALMIŞ

Kazada hayatını kaybeden 50 yaşındaki otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un geçmişte 1'i alkollü araç kullanmak olmak üzere tam 36 kez trafik cezası aldığı öğrenildi.

Trafik sicili kabarık çıkan şoförün Yapılan incelemelerde, Merdun'un geçmiş yıllarda 1 kez "alkollü araç kullanmak" suçundan işlem gördüğü, bunun yanı sıra hız ihlali, hatalı şerit değiştirme ve çalışma süresi ihlalleri gibi farklı maddelerden trafik cezası aldığı belirlendi.

YANAN OTOBÜS DEPOYA ÇEKİLDİ

Öte yandan yanan otobüsün enkazı yediemin deposuna çekildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

HER HİKAYE DİĞERİNDEN ACI

Kazada hayatını kaybedenlerin ortaya çıkan hikayeleri yürekleri dağlamıştı. Kazada eşi Civan Şen ve 9 aylık bebeği Eyüp Miraç Şen'i kaybeden yaralı anne Sevda Şen'in diğer büyük oğlunu kurtarmak için otobüsün camını kırarak aşağıya fırlattığı öğrenilmişti.

Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal'ın mezar ziyareti için otobüse bindikleri, ancak ziyarete ulaşamadan hayatlarını kaybettikleri belirlenmişti. 16 Nisan'da evlenen Sami ve Merve Erik çiftinden Sami Erik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Merve Erik hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden Zehra Eyiol'un Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisi olduğu, sınavlara ve mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu öğrenilmişti.

