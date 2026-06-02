Galatasaray, birçok farklı faaliyetin yürütülmesi ve bunlarla ilgili hukuki işlem ile tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul yapacak. 20 Haziran'daki (çoğunluk sağlanamazsa 27 Haziran) toplantıda yönetim kurulu, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi için kongre üyelerinden yetki talebinde bulunacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre; 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı, 27 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Dursun Özbek, Galatasaray'dan üst üste 3, toplamda 4'üncü defa başkan seçildi.

GAYRİMENKUL PROJELERİ İÇİN YETKİ İSTENECEK

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi için genel kurulda kongre üyelerinden yetki isteyecek.

Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetimi, 1 Haziran'da mazbatalarını aldı.

BASKETBOL A.Ş. KURULUYOR

Yönetim kurulu, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi'nin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde kurulacak şirketin NBA Avrupa organizasyonuna kalıcı lisans sahibi olarak katılımının sağlanması, gerek görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalması kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması için de yetki talep edecek.

