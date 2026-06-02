Galatasaray'da kritik genel kurulun tarihi: Dursun Özbek yetki isteyecek
Galatasaray, birçok farklı faaliyetin yürütülmesi ve bunlarla ilgili hukuki işlem ile tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul yapacak. 20 Haziran'daki (çoğunluk sağlanamazsa 27 Haziran) toplantıda yönetim kurulu, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi için kongre üyelerinden yetki talebinde bulunacak.
- Toplantı, 20 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı 27 Haziran Cumartesi aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmadan gerçekleştirilecek.
- Genel kurulda gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları için hukuki işlem ve tasarruflar konusunda yetki istenecek.
- Ayrıca Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi'nin kurulması ve bu şirketin NBA Avrupa organizasyonuna katılımı için yetki talep edilecek.
- Gerek görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalmak kaydıyla hisselerinin bir kısmının yatırımcılara satılması için de yetki isteneceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre; 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı, 27 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
GAYRİMENKUL PROJELERİ İÇİN YETKİ İSTENECEK
Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi için genel kurulda kongre üyelerinden yetki isteyecek.
Süper Lig'de "yabancı" krizi: Galatasaray, Fenerbahçe seçimini bekliyor
BASKETBOL A.Ş. KURULUYOR
Yönetim kurulu, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi'nin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde kurulacak şirketin NBA Avrupa organizasyonuna kalıcı lisans sahibi olarak katılımının sağlanması, gerek görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalması kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması için de yetki talep edecek.