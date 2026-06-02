2026 yılına hızlı bir giriş yapılsa da mart ayında yaşanan rekor daralma nisanın ardından mayıs ayında da devam etti. Mayıs ayında resmi tatillerin de etkisiyle pazar yüzde 22,5 oranında daraldı. Peki mayıs ayı rakamlarına göre Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen modeller…

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,40 oranında daralarak 453 bin 138 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 9,65 oranında daralarak 356 bin 256 adet oldu. Pazarın yüzde 85’inden fazlasını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 193 bin 210 adetle zirvede yer aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu.

Mayıs ayı rakamları belli oldu! İşte en çok satılan otomobiller

MARKALARDA LİDER DEĞİŞMEDİ

Otomobil pazarında markalar arasında satışlarda 58 bin 717 adetle Renault liderliğini bırakmadı. Mayıs ayında otomobil pazarı daralırken Renault, satışlarını artırmayı başardı. Marka 2025 yılını da hem toplamda hem de otomobil satışlarında lider tamamlamıştı.

Fiat 37 bin 459 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken, Volkswagen 37 bin 452 adetlik satışla üçüncü sıraya yükseldi.

2026 yılında indirim kampanyaları ile dikkat çeken ve mart ayında ikinci sırada bulunan Toyota, nisan ayında üçüncü, mayıs ayında da dördüncü sıraya geriledi.

YILIN EN ÇOK SATILAN MODLLERİ HANGLERİ?

Peki ocak-mayıs döneminde en satılan otomobiller hangileri? İlk 10 sıraya baktığımızda Renault’un 3 modeli, Toyota’nın ise iki modeli yer alıyor. İlk 10’daki araçların 8’i ise yerli üretim modeller. İlk 10 sıraya sadece bir elektrikli otomobil girmeyi başardı.

İşte 2026 yılı ocak-mayıs döneminde en çok satılan modeller:

1-Renault Clio - 24 bin 085 adet

2- Toyota Corolla - 14 bin 487 adet

3-Renault Megane Sedan - 13 bin 908 adet

4-Toyota C-HR – 12 bin 451 adet

5-Renault Duster – 10 bin 370 adet

6-Hyundai i20 – 10 bin 101 adet

7-Volkswagen Taigo – 10 bin 079 adet

8-Fiat Egea Sedan – 10 bin 024 adet

9-Togg T10X – 9 bin 070 adet

10- Peugeot 2008 – 9 bin 023 adet



Mayıs ayında en çok satılan modeller:

1-Renault Clio – 3 bin 970 adet

2-Renault Megane Sedan - 2 bin 677 adet

3-Renault Duster - 2 bin 400 adet

4-Toyota Corolla - 2 bin 180 adet

5-Volkswagen Taigo – 2 bin 090 adet

6-Fiat Egea Sedan - bin 888 adet

7- Hyundai i20 - bin 875 adet

8-Nissan Qashqai – bin 871 adet

9-Togg T10X – bin 832 adet

10-Hyundai Bayon– bin 722 adet

