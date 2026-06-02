CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini belirledi. A takımda yer alacak isimleri CHP Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu.

Sarı, "Bildiğiniz üzere Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararla 21 Mayıs'ta önceki dönem parti meclisimiz, önceki dönem Sayın Genel Başkanımızla beraber göreve çağrılmıştı ve bir mutlak buttan kararı vermişti. Bu mutlak buttan kararına istinadeden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulları ve organları, hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurulları ve organları çalışmaya başladı. Bu çerçevede bizde Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle ve emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu." dedi.

Sarı konuşmasının ardından MYK listesini paylaştı:

- Genel Sekreter Rıfat Nalbaltoğlu

- Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

- Yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal

- İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu

- Yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı Semra Dinçer

- Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir

- Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay

– İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemal Can Polat

- Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç

- Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya

– Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar

- Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek

- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik

– AR-GE ve Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık

– Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek

– İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci

– Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan

– İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

İLK TOPLANTI BUGÜN 18.00'DE

Genel Başkan dahil 19 kişiden oluşan MYK’ya ek olarak, doğrudan Genel Başkan’a bağlı çalışacak 3 kurul bulunacak.

İlk MYK toplantısının ise saat 18.00’de yapılacağı açıklandı.

