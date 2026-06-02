İhlas Haber Ajansı
Amasya'nın meşhur kirazı tezgahlara indi! İşte fiyatı
Geçen yıl yaşanan zirai dondan etkilenen Amasya kirazı, hasat edilememişti. Bu yıl yeniden tezgahlarda yerini alan Amasya kirazı, 50 ila 100 TL arasında satılıyor.
Geçen yıl zirai don nedeniyle yanan Amasya kirazı, bu yıl ürün verdi. Amasya'da uzun yıllardır manav işletmeciliği yapan Atakan Gül, erkenci kiraz hasadının başladığını belirtti.
"FİYATI UYGUN TUTUYORUZ"
Ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşla buluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Gül, "Bu yıl erkenci kirazın üretimine başlandı. Fiyatları uygun tutarak ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Bizim işletmemizde kirazın kilosu 50 TL ile 100 TL arasında satılıyor" dedi.
ASIL HASAT 10 GÜN İÇİNDE BAŞLAYACAK
Öte yandan kentte 60 yılı aşkın süredir yarışmaları düzenlenen, coğrafi işaret tesciline sahip Amasya kirazında asıl hasadın ise yaklaşık 10 gün içerisinde başlaması bekleniyor.
