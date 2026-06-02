İstanbul'da bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için 840 TL ödediğini belirten bir vatandaş, sosyal medyada paylaştığı video ile yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Fiyat listesinin yeterince görünür olmadığını ve dondurmanın üzerine eklenen çikolata sosu için ayrıca ücret alındığını öne süren kadın, yaşadığı duruma “Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı resmen 'kazıklanmak'. Bizi çok güzel kazıklıyorlar” sözleriyle isyan etti.

Ailesiyle birlikte Kağıthane'deki bir AVM'ye gittiğini belirten bir kadın, satın aldığı 3 top dondurma ve eklenen soslar için toplam 840 TL ödeme yaptığını söyledi. Söz konusu işletmenin lüks bir mekan olmadığını ifade eden vatandaş, ödediği tutarın kendisini şaşırttığını dile getirdi.

Fiyat listesinin küçük puntolarla yazıldığını iddia eden kadın, dondurma siparişi sırasında kendisine yöneltilen "Çikolata sosu ister misiniz?" sorusuna ‘evet’ cevabını verdiğini, ancak sosun ücretli olduğuna dair bilgilendirme yapılmadığını savundu. Tüketici, dondurmanın üzerine eklenen çikolata sosu için ayrıca ücret tahsil edildiğini belirtti.

“BUNUN ADI RESMEN KAZIKLANMAK”

Fiyatlara sitem eden kadın videosunda “3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim: 840 TL verdik. Bunu herhangi bir tatil beldesinde veya lüks bir mekanda da vermedik. Bildiğiniz İstanbul’da, herkesin gittiği, halkın gittiği, Kağıthane tarafındaki bir AVM’de verdik. Fiyat listesini çok küçük yazmışlar. Normalde mutlaka bakarım. En fazla 200 TL olur diye düşündüm. 'Üzerine çikolata sosu ister misiniz?' diye sordular. Çikolatayı genelde sorarlar ve hiçbir yerde ekstra ücret alındığına rastlamadım. 'Evet' dedim. Meğer dondurmanın üzerine çikolata sosuyla şöyle bir çizgi çekmeye, yani o sosa da 80 lira para almışlar. Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı resmen 'kazıklanmak'. Bizi çok güzel kazıklıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videoda vatandaş, yaşadığı durumu ekonomik şartlarla açıklamanın mümkün olmadığını ifade ederek, işletmelerin tüketicileri daha şeffaf şekilde bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

