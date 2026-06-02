Yaz dönemi ve son sınavlar yaklaşırken final sınavlarına çeşitli nedenlerle katılamayan ya da aldığı notu yükseltmek isteyen öğrenciler, "Finale girmeyen büte girebilir mi?" sorusuna cevap arıyor. Açıköğretim sisteminde eğitim alan öğrenciler AUZEF ve AÖF bütünleme sınavı şartlarını yakından takip ediyor.

FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?

Bütünleme sınavlarına katılım koşulları her üniversitenin kendi eğitim ve sınav yönetmeliklerine göre belirleniyor. Bu nedenle final sınavına girmeyen bir öğrencinin doğrudan bütünleme sınavına katılıp katılamayacağı konusunda tek bir uygulama yapılmıyor.

Bazı üniversiteler final sınavına katılmış olma şartı aramadan öğrencilerine bütünleme hakkı tanırken, bazı yükseköğretim kurumları ise bütünleme sınavına girebilmek için final sınavına katılım koşulu getirebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını takip etmeleri gerekiyor.



AUZEF'TE FİNALE GİRMEYEN BÜTÜNLEMEYE GİREBİLİR Mİ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin uygulamalarına göre bütünleme sınavları, bitirme sınavına katılamayan veya sınava girdiği halde başarısız olan öğrenciler için düzenleniyor. Bu nedenle de AUZEF'te finale girmeden bütünleme sınavına girilebiliyor.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yayımlanan akademik takvime göre bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bahar dönemi bitirme sınavları ise 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Dönem sonu değerlendirmelerinin ardından bütünleme sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde uygulanacak.

Mezuniyet için üç ders sınavının ise 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlendi. Bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapıldı.

AÖF sisteminde bütünleme sınavı uygulaması bulunmazken, öğrenciler başarısız oldukları dersler için yaz okuluna kalacaklar.

Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı takvime göre 2026 yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.



