Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler sınava dair detayları araştırıyor. En çok merak edilen konuların başında LGS sınav giriş belgeleri geliyor. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Her yıl düzenlenen LGS ( Liselere Geçiş Sistemi) için başvuru süreci nisan ayında tamamlanmıştı. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşacak sınava 8. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. Sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin sınav günü LGS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS kapsamındaki sınav giriş belgeleri için haziran ayının ilk haftasını işaret etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, belgeler 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

SINAVIN KAPSAMI

Merkezî sınavda 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre uygulanacak.



Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

