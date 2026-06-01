Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri açıklandı. Belirlenen takvime göre, AÖF yaz okulu kayıtları bu yıl haziran ayı içerisinde başlayacak. Peki, AÖF yaz okuluokulu kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) yaz okulu kayıt takvimi final oturumları ardından gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026 yaz okulu ders seçimleri ve kayıt işlemleri haziran ayının son günlerinde başlayacak, temmuz ayının ilk günlerine kadar devam edecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu ders kayıtları 29 Haziran - 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak, yaz okulu eğitimleri ise 29 Haziran’da başlayıp 22 Ağustos 2026’da sona erecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacaktır.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihine de Akademik Takvim içerisinde yer verildi. Buna göre yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecek.

