Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası gözler ilçenin belediye meclis üyesi dağılımına çevrildi. Buca Belediyesi hangi partide, belediye meclisinde çoğunluk kimde ve meclis üyesi dağılımı nasıl soruları kamuoyunda merak edilirken, 2024 yerel seçim sonuçları ve mevcut meclis yapısı yeniden gündeme geldi.

İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Buca'da yaşanan son gelişmelerin ardından Buca Belediyesi'nin hangi parti tarafından yönetildiği ve belediye meclisindeki sandalye dağılımı araştırılmaya başlandı. Belediye başkanlığı seçimi sonuçları ile meclis üyelerinin partilere göre dağılımı, yerel yönetimdeki siyasi dengeleri ortaya koyuyor.

BUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2024 Yerel Seçimleri sonucunda Buca Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Görkem Duman kazandı. Seçimde Görkem Duman yüzde 41,84 oy oranına ulaşırken, AK Parti adayı Adnan Öztekin yüzde 37,05 oy aldı. Böylece Buca Belediyesi yönetimi CHP'ye geçti.

Son günlerde Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma nedeniyle ilçenin siyasi yapısı yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar belediyenin hangi parti tarafından yönetildiğini ve yerel yönetimdeki mevcut tabloyu araştırmaya başladı.

Buca Belediyesi hangi partide, meclis üyesi dağılımı nasıl?

BUCA BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Buca Belediye Meclisi'nde toplam 43 üye bulunuyor. Meclis dağılımına bakıldığında CHP'nin açık ara çoğunluğa sahip olduğu görülüyor.

Partilere göre meclis üyesi dağılımı şu şekilde:

CHP: 26 meclis üyesi

AK Parti: 14 meclis üyesi

MHP: 2 meclis üyesi

BBP: 1 meclis üyesi

CHP grubunda Eşref Çakır, Mustafa Yıldız, Veysi Daştan, Eşref Dinçtürk, Hüseyin Benzer, Hacer Taş Gültepe, İsmail Yüzer, Sedef Cem, Mustafa Genç, Doğan Sarıkaya, Hakan Dedebal, Fevzi Aksünger, Turan Düzen, Ulaş Koç, Burcu Er Durmaz, Uğur Aydın, Çetin Dur, Emre Yaman, Mesut Karaboğa, Semih Güğük, Volkan Karabıyık, Hacer Meşekoparan, Yılmaz Yıldız, Tolga Avcı, Murat Sinat, Taner Yıldız, Sadık Bahattin Kızıldağ,

AK Parti grubunda ise Burçin Kevser Sevil, İsa Nezir, Hakan Kalfaoğlu, Okan Güngör, Fatih Polatoğlu, Kemal Altın, Halil Gündoğdu, Zülfiye Kula, Veli Balyemez, Necmi Dinç, Hüseyin Oygur, Murat Nazlı, Ercan Geçgel, Murat Polat,

MHP'yi Mustafa Kartal ve Şükrü Parmaksızoğlu temsil ederken, BBP'nin tek meclis üyesi Mustafa Eser olarak görev yapıyor.

Buca Belediyesi hangi partide, meclis üyesi dağılımı nasıl?

ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?

Mevcut tabloya göre Buca Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'nin elinde bulunuyor. 43 üyeden oluşan mecliste CHP grubu tek başına karar alma süreçlerinde çoğunluğu sağlayabilecek sayıya sahip durumda. AK Parti, MHP ve BBP üyeleri ise muhalefet sıralarında yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası