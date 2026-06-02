Harvard Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde Müslüman öğrenci Suheila Mukhtar’ın Kur’an-ı Kerim’den Alak Suresi’nin ilk ayetlerini okuması büyük ilgi gördü. Üniversitedeki kültürel çeşitliliğinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendirilen anlar, sosyal medyada gündem oldu.

ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Müslüman öğrenci Suheila Mukhtar’ın Alak Suresi’nin ilk ayetlerini okuduğu anlar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Dünya bunu konuşuyor! Harvard Üniversitesinin mezuniyetinde Kuran-ı Kerim tilaveti

Mezuniyet programında yer alan Kur’an tilaveti, Harvard’ın farklı inanç ve kültürlere verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıktı. Üniversitenin çok kültürlü yapısını yansıtan etkinlik, akademik ortamların yalnızca eğitim faaliyetleriyle değil, kültürel çeşitlilikle de şekillendiğini ortaya koydu.

GEÇMİŞTE DE KAMPÜSTE BENZER PROGRAMLAR DÜZENLENMİŞTİ

Harvard’da geçmiş yıllarda da farklı dini ve kültürel metinlerin çeşitli etkinliklerde yer aldığı biliniyor. Üniversite bünyesinde düzenlenen programlarda kutsal metinler ve fikri eserler bir arada sunularak farklı kültürlerin temsil edilmesine imkan tanınıyor.

ADALET SERGİSİNDE NİSA SURESİ'NİN 135. AYETİ BULUNUYOR

Öte yandan Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi girişindeki “Words of Justice” (Adalet Sözcükleri) sergisinde, insanlık tarihine yön veren metinler arasında Kur’an-ı Kerim’den Nisa Suresi’nin 135. ayeti de bulunuyor. Sergi, adalet kavramının farklı medeniyetlerdeki yansımalarını bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor.

Harvard Üniversitesi’nde mezuniyet töreninde gerçekleştirilen Kur’an tilaveti, üniversitenin kültürel ve inançsal çeşitliliğe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Akademik başarıların kutlandığı törende yaşanan bu anlamlı an, sosyal medyada da çok kez tıklanarak gündem oldu.

