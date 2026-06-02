İstanbul'un Avcılar ilçesinde, E-5 yan yoldan Meşrutiyet Caddesi'ne yüksek süratle girdiği iddia edilen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir restorana daldı. Gece saatlerinde meydana gelen ve şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı o korku dolu anlar, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hem otomobilde hem de dükkanda maddi hasara yol açan kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

