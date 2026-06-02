İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 16 Ocak'ta tutuklanan Ümit Karan, ilk duruşmada tahliye edildi. 49 yaşındaki eski futbolcu hakkında Ümit Karan hakkında, zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Eski futbolcu Ümit Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla ilk defa hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Karan’ın "yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine" karar verdi.

"TANIK BEYANI CİDDİ ÇELİŞKİLER İÇERİYOR"

41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen tutuklu sanık Ümit Karan ve avukatları hazır bulundu. Tanık sıfatıyla dinlenen Şulenaz Öztürk ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı tarafından önceki ifadeleriyle arasındaki çelişkiler sorulan Öztürk, uyuşturucu maddeyi 3 veya 4 kez kullandığını, bunların 2'sinin Ümit Karan ile birlikte gerçekleştiğini iddia etti. Soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde geçen bazı isimleri Karan aracılığıyla tanıdığını öne süren Öztürk, önceki beyanlarındaki farklılıkları yaşadığı süreç nedeniyle gergin ve mutsuz olmasına bağladı.

Duruşmada, Öztürk'e soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde yer alan Nuray İstek, Gökmen Gürdeğir ve Timuçin Ünal hakkındaki beyanları da soruldu. Öztürk, bu kişilerden bazılarını Ümit Karan sayesinde tanıdığını, ancak uyuşturucu teminine ilişkin bazı ifadelerinin yanlış anlaşıldığını veya eksik hatırladığını öne sürdü. Savcının sorularını da cevaplayan Öztürk, Ümit Karan ile sevgili olmadıklarını, normal arkadaş olduklarını belirterek, Karan'a iftira attığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Semih Durmaz, Ümit Karan'ın uyuşturucu madde sattığını veya temin ettiğini hiç görmediğini iddia etti. Durmaz, Şulenaz Öztürk'ün kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını ve Karan'a ulaşmak istediğini söylediğini öne sürdü.

Aynı dosyada daha önce yargılanan ve beraat eden Timuçin Ünal da tanık olarak verdiği ifadede, yaklaşık 25 yıldır tanıdığı Ümit Karan'ın uyuşturucu ticareti yaptığına veya kullandığına tanık olmadığını söyledi. Ünal, Öztürk'ün ayrılığın ardından Karan ve arkadaşları hakkında olumsuz söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Tanık olarak dinlenen Gökmen Gürdeğir, yaklaşık 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirttiği Ümit Karan'ın uyuşturucuyla herhangi bir bağlantısını görmediğini söyledi. Gürdeğir, Öztürk'ün Karan'a ulaşmak amacıyla kendisini uzun süre aradığını iddia etti.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından söz alan sanık avukatları, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti. Savunmada, dosyadaki temel delilin Şulenaz Öztürk'ün beyanları olduğu, ancak bu beyanların kendi içinde ciddi çelişkiler içerdiği öne sürüldü. Avukatlar, müvekkilleri ile Öztürk arasında uyuşturucu ticaretine ilişkin herhangi bir mesajlaşma, fotoğraf, fiziki takip kaydı veya teknik delil bulunmadığını savundu.

Savunmada, Ümit Karan'ın evinde ve üzerinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmadığı, hassas terazi veya uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen materyallerin ele geçirilmediği belirtildi. Karan'ın milli takım forması giymiş ve kamuoyu tarafından tanınan bir isim olduğuna dikkat çeken avukatlar, uyuşturucu ticaretinden gelir elde etmeye ihtiyacı bulunmadığını savunarak beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Ümit Karan'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ümit Karan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ocak'ta, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski futbolcu, 16 Ocak'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği alınan Karan'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmişti.

