İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı. Karan hakime verdiği ifadede uyuşturucu iddialarını kabul etmediğini söylerken, bir ismi suçladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ÜMİT KARAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifade veren eski milli futbolcu, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandı.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Ümit Karan’ın hakimlik ifadesi de ortaya çıktı. Karan verdiği ifadede şunları söyledi:

"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş.’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor.

"UYUŞTURUCU KABUL ETMEM"

Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem. Başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı.

"ŞİZOFRENİK ŞEKİLDE BANA BAĞLANMIŞ"

Ş. yakın zamanda Gökmen’e de görüşme teklifinde bulunmuş, şizofrenik şekilde bana bağlanmış. Arkadaşlarıma sürekli 'Bana Ümit’i geri getirin yoksa hepinizi mahvedeceğim' demiş. Bir insanın birisiyle ömür boyu birlikte olması zorunlu değiş, ayrılıkta normal bir şey."

