Manisa’da üzüm üreticilerinin sattığı çuval başına alınan 5 kuruşluk bağışlarla tamamlanan 89 yıllık Kitapsaray binasının deprem dayanıklılık analizleri tamamlandı, Bakanlık’tan onay bekleniyor. Binanın restorasyon sonrasında kitap, kültür ve sanatla yeniden hayat bulması hedefleniyor.

Manisa'nın sembol yapılarından biri olan Kitapsaray binasının hikayesi, duyanları duygulandırıyor. Bina için ilk adım 1936 yılında dönemin valisi Dr. Lütfi Kırdar başkanlığında atıldı.

Çuval parasıyla kurulan miras! Manisa’nın gizli hazinesinin tozu kalktı

20 BİN LİRA İLE YAPILDI

O dönemde Manisa Ticaret Borsası'nda satılan her üzüm çuvalından alınan 5 kuruşluk bağışlar ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan 20 bin lira ile binanın yapımı tamamlandı. Manisalıların kültüre verdiği değerin bir nişanesi olarak gösterilen bina, 1945 yılında hazır hale getirildi.

Çuval parasıyla kurulan miras! Manisa’nın gizli hazinesinin tozu kalktı

ASKERİ HASTANE DE OLDU

Kapılarını kütüphane olarak açmaya hazırlanan Kitapsaray, İkinci Dünya Savaşı sırasında "Askeri Hastane" olarak kullanıldı. Savaşın etkilerinin azalmasıyla birlikte 23 Nisan 1945 tarihinde Vali Ali Rıza Çevik'in katıldığı törenle asıl kimliğine kavuştu.

Çuval parasıyla kurulan miras! Manisa’nın gizli hazinesinin tozu kalktı

BAKANLIK'TAN ONAY BEKLENİYOR

On binlerce esere ev sahipliği yapan bina, kısa süre önce bakımsızlık nedeniyle gündeme geldi. Bir süredir boş duran yapının deprem dayanıklılık analizi süreci tamamlandı. Yapılan incelemelerde binanın güçlendirilmesi gerektiği tespit edildi. Hazırlanan restorasyon projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunuldu. Tarihi yapının yeniden gençleri ve çocukların kitaplarla buluşturması hedefleniyor.

Çuval parasıyla kurulan miras! Manisa’nın gizli hazinesinin tozu kalktı

Haberle İlgili Daha Fazlası