Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan'ın 10 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Karan'ın eski sevgilisinin "Ümit Karan ile birlikteliğimiz sırasında, kendisinin içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi. Ben de kullandım" ifadesi de yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Eski milli futbolcu, Ocak 2026'da "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ESKİ SEVGİLİNİN İFADESİ BAŞINI YAKTI

Karan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Karan'ın eski sevgilisi Şule Naz Öztürk'ün "Ümit Karan ile birlikteliğimiz sırasında, kendisinin içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi. Ben de bu ilişki sırasında kokain maddesini kullandım. Karşılığında hiçbir ücret ödemedim." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca BTK'dan alınan telefon dökümleri ve HTS analizlerinde de Karan ve Öztürk'ün farklı tarih ve saatlerde 6 defa aynı konumdan baz verdikleri öğrenildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Karan'ın uyuşturucu maddeyi Öztürk'e temin ettiği ve başkalarına vermek suretiyle üzerine atılı uyuşturucu ticareti suçunu zincirleme şekilde işlediğini belirterek 10 yıla kadar hapsi istendi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan Karan'ın uyuşturucu test sonucu da hem kanda hem idrarda (kokain) pozitif çıkmıştı.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Tutuklanan Ümit Karan’ın hakimlik ifadesi de ortaya çıkmıştı. Karan verdiği ifadede şunları söyledi:

"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş.’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor. Benim gece hayatım var ama uyuşturucuyu kabul etmem. Başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı.

"ŞİZOFRENİK ŞEKİLDE BANA BAĞLANMIŞ"

Ş. yakın zamanda Gökmen’e de görüşme teklifinde bulunmuş, şizofrenik şekilde bana bağlanmış. Arkadaşlarıma sürekli 'Bana Ümit’i geri getirin yoksa hepinizi mahvedeceğim' demiş. Bir insanın birisiyle ömür boyu birlikte olması zorunlu değil, ayrılık da normal bir şey."

