Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva ve Ukraynalı Marta Kostyuk, yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın 10'uncu gününde tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Rus raket Mirra Andreeva, Rumen Sorana Cirstea'yı (18) 56 dakika süren maçta 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Andreeva, 2024'ün ardından Fransa Açık'ta ikinci defa yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Mirra Andreeva

Ukraynalı tenisçilerin karşılaştığı mücadelede ise Marta Kostyuk (15), Elina Svitolina'yı (7) bir saat 49 dakika sonunda 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) mağlup etti ve yarı finalde Andreeva'nın rakibi oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası