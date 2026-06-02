Anadolu Ajansı
Fransa Açık heyecanı: Andreeva ve Kostyuk yarı finalde
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva ve Ukraynalı Marta Kostyuk, yarı finale yükseldi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın 10'uncu gününde, tek kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı. Mirra Andreeva ile Marta Kostyuk, yarı finale yükseldi.
- Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Rus raket Mirra Andreeva, Rumen Sorana Cirstea'yı 56 dakika süren maçta 2-0 (6-0, 6-3) yenerek yarı finale kaldı.
- Ukraynalı tenisçilerin mücadelesinde ise Marta Kostyuk, Elina Svitolina'yı 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) mağlup ederek yarı finalde Andreeva'nın rakibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın 10'uncu gününde tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı.
Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Rus raket Mirra Andreeva, Rumen Sorana Cirstea'yı (18) 56 dakika süren maçta 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Andreeva, 2024'ün ardından Fransa Açık'ta ikinci defa yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Ukraynalı tenisçilerin karşılaştığı mücadelede ise Marta Kostyuk (15), Elina Svitolina'yı (7) bir saat 49 dakika sonunda 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) mağlup etti ve yarı finalde Andreeva'nın rakibi oldu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fransa Açık'ta yaralanan Zeynep Sönmez isyan etti: Ciddi sakatlık mı bekleniyor?
Bizi Takip Edin
YORUMLAR