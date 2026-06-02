İsrail ve Lübnan temsilcileri arasındaki ateşkes görüşmeleri Washington'da başladı.

İsrail ve Lübnan heyetleri, ABD Dışişleri Bakanlığında yeniden masaya oturdu.

İsrail ve Arap medyasına açıklama yapan yetkililer, Washington'daki Dışişleri Bakanlığında doğrudan görüşmelerin yeni turunun yerel saatle 09.00 civarında başladığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ve "1993'ten bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen süreçte taraflar, daha önce 14 Nisan, 23 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinde arabulucular eşliğinde bir araya gelmişti.

İRAN-ABD HATTINDA TIKANIKLIK: "TRUMP'IN İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İran merkezli Fars Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında perde arkasında yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin şu değerlendirmelere yer verdi:

"İran ve ABD'nin şu anda herhangi bir mesaj alışverişinde bulunmadığı ve bir anlaşma sağlamayı amaçlayan görüşmelerin birkaç gündür tamamen askıya alındığı belirtiliyor. Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'görüşmelerin hızla ilerlediği' yönündeki son iddiasıyla açıkça çelişmektedir. İran'ın Washington yönetimine gönderdiği son resmi mesajın ise doğrudan Lübnan'daki durumla ilgili olduğu aktarılıyor."

MÜZAKERE MASASINDA KİMLER VAR?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da daha önceki aşamalarına bizzat katıldığı bu kritik sürecin yeni turunda, masada yine her iki ülkenin üst düzey diplomatik kurmayları yer alıyor.

Washington'daki zorlu zirveye ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Bakanlık Yetkilisi Mike Needham arabulucu olarak katılıyor. Lübnan tarafını Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ile eski Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Simon Karam temsil ederken; İsrail heyetine ise İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile İsrail'in Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Yossi Draznin liderlik ediyor.

LÜBNAN İÇ SİYASETİNDE "KALICI ÇÖZÜM" İLE "TESLİMİYET" KAVGASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, tarafları yakın gelecekte Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmesine rağmen, İsrail ile doğrudan müzakere başlığı Lübnan iç siyasetini ve kamuoyunu derinden bölmeye devam ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, yürütülen bu zorlu müzakereleri "bölgedeki kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" adına zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendiriyor. Buna karşın Hizbullah ve ona yakın siyasi çevreler, İsrail ile kurulan bu doğrudan temasları bir "teslimiyet" olarak nitelendirerek sürece ve masadaki anlaşma arayışlarına sert bir şekilde karşı çıkıyor.

İSRAİL'İN, LÜBNAN'IN SUR KENTİNDE HASTANE ÇEVRESİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Ateşkes görüşmeleri sürerken, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Cebel Amil Hastanesi çevresine dün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 127 kişi de yaralandı.

17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Hastane çalışanları arasındaki yaralıların 4 doktor, 27 hemşire ve 8 idari personelden oluştuğu ifade edilen açıklamada, bunlardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dün akşam saatlerinde Cebel Amil Hastanesi çevresini hedef alan hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saldırının yol açtığı can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarın, İsrail'in uluslararası hukuk ile uluslararası toplumun kabul ettiği kural ve kararları hiçe saydığını bir kez daha ortaya koyduğu savunuldu.

NELER OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

