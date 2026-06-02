Bugün maç var mı? 2 Haziran Salı bugünkü maçlar takvimi
Sporseverler 2 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmaları araştırmaya başladı. Futbolda milli takımlar hazırlık maçlarına çıkarken, voleybolda Türkiye Şampiyonası Midiler kategorisinde grup mücadeleleri devam ediyor. ''Bugün maç var mı?'' sorusu gündeme gelirken futbol ve voleybol maç takvimleri netleşti.
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren milli takımların sahaya çıkacağı mücadeleler futbolseverlerin ilgisini çekerken, voleybolda da bugün birçok karşılaşma yapılacak. İşte 2 Haziran Salı bugünkü maçlar takvimi...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
FUTBOL MAÇ TAKVİMİ
02.00 - Kolombiya - Kosta Rika
04.00 - Kanada - Özbekistan
19.00 - Hırvatistan - Belçika
20.00 - Gürcistan - Romanya
20.00 - Fas - Madagaskar
21.45 - Galler - Gana
BASKETBOL MAÇ TAKVİMİ
20.00 - Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji
ERKEKLER MİDİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
15.00 - Ziraat Bankası - Cavidil Spor
15.00 - Bursa Büyükşehir Belediyespor - Öz Kayapınar Belediye
16.00 - Fenerbahçe - Performans Ankara
16.00 - Altınyurt - Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
17.00 - Alanya Belediyespor - Atatürk İ.Ö.O. Spor
17.00 - İstanbul Gençlik - Güner Karakaya
18.00 - Cide Voleybol - Çukurova Efes
18.00 - Kapaklı Site Spor - Aksaray Anka Spor
KADINLAR MİDİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
14.00 - Karayolları - Mersin İhtisas Spor
14.00 - Nilüfer Belediyespor - Bursa Doruk Voleybol
15.00 - Doğa Spor - Öz Kayapınar Belediye
16.00 - Fenerbahçe - Kocaeli Körfez Akademi
16.00 - VakıfBank - İstanbul Büyükşehir Belediyespor
17.00 - Galatasaray - Kahramanmaraş Onikişubat Belediye
18.00 - Göztepe - Antalya Neriman Erol Yılmaz
18.00 - Antalya 1907 Spor - Ankara Başkent Arma Spor