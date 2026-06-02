Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Basketbol Süper Ligi Yarı Finali
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışında kritik viraja girildi. Play-off yarı final serisinin ilk maçında Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji kozlarını paylaşacak. Şimdi ise basketbolseverlerin gündeminde ''Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?'' soruları yerini aldı.
Sezonu üst sıralarda tamamlayan Beşiktaş GAİN ve Bahçeşehir Koleji bu akşam karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, çeyrek final turunda Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan seriyi 2-1 kazanan Beşiktaş GAİN, adını son dört takım arasına yazdırmayı başardı. Peki, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?
BEŞİKTAŞ GAİN-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BASKETBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Play-off yarı final serisinin açılış karşılaşması Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji maçı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.
BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk karşılaşması 2 Haziran 2026 Salı günü oynanacak. Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI
FENERBAHÇE - ANADOLU EFES SERİSİ
1 Haziran 2026 Pazartesi Fenerbahçe 60-59 Anadolu Efes
3 Haziran 2026 Çarşamba - 20.00
Fenerbahçe - Anadolu Efes
5 Haziran 2026 Cuma - 20.00
Anadolu Efes - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ SERİSİ
2 Haziran 2026 Salı - 20.00
Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji
4 Haziran 2026 Perşembe - 20.00
Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji
6 Haziran 2026 Cumartesi - 20.00
Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş GAİN
(Eşitlik Halinde): 8 Haziran 2026 Pazartesi - 20.00
Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş GAİN
(Eşitlik Halinde): 10 Haziran 2026 Çarşamba - 20.00
Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji