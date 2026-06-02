Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışında kritik viraja girildi. Play-off yarı final serisinin ilk maçında Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji kozlarını paylaşacak. Şimdi ise basketbolseverlerin gündeminde ''Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?'' soruları yerini aldı.

Sezonu üst sıralarda tamamlayan Beşiktaş GAİN ve Bahçeşehir Koleji bu akşam karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, çeyrek final turunda Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan seriyi 2-1 kazanan Beşiktaş GAİN, adını son dört takım arasına yazdırmayı başardı. Peki, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?

Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Basketbol Süper Ligi Yarı Finali

BEŞİKTAŞ GAİN-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BASKETBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Play-off yarı final serisinin açılış karşılaşması Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji maçı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Basketbol Süper Ligi Yarı Finali

BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk karşılaşması 2 Haziran 2026 Salı günü oynanacak. Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Basketbol Süper Ligi Yarı Finali

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES SERİSİ

1 Haziran 2026 Pazartesi Fenerbahçe 60-59 Anadolu Efes



3 Haziran 2026 Çarşamba - 20.00

Fenerbahçe - Anadolu Efes



5 Haziran 2026 Cuma - 20.00

Anadolu Efes - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ SERİSİ

2 Haziran 2026 Salı - 20.00

Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji

4 Haziran 2026 Perşembe - 20.00

Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji



6 Haziran 2026 Cumartesi - 20.00

Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş GAİN



(Eşitlik Halinde): 8 Haziran 2026 Pazartesi - 20.00

Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş GAİN



(Eşitlik Halinde): 10 Haziran 2026 Çarşamba - 20.00

Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji

Haberle İlgili Daha Fazlası