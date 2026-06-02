Muğla'nın Marmaris ilçesine içinde 3 bin 931 yolcu ve 1289 personelin bulunduğu "MSC Divina" kruvaziyeri demir attı. Gemiden inen turist ilçede alışveriş yaptı, turistik yerleri gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer ziyaret etti.

GEMİDE YAKLAŞIK 4 BİN TURİST BULUNUYOR

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide 3 bin 931 yolcu ve 1289 personelin bulunduğu belirtildi.

Dev gemi Marmaris'e demir attı, binlerce turist ilçeye akın etti

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

MSC Divina'nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

