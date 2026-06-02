İstanbul’un simge tarihî yapılarından Yerebatan Sarnıcı’na ilişkin yürütülen hukuki süreçte karar çıktı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, İBB'ye gönderilen resmi tebligatta taşınmazın belirtilen süre içerisinde tahliye edilmesi istendi.

YEREBATAN SARNICI'NI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETECEK

Mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlanırken, açılan davada mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünü haklı buldu. Böylece uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal ettiği vakıf malı yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazine, belediyeler ve farklı kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan vakıf kökenli taşınmazların hukuki süreçler sonucunda vakıfları adına kayıt altına alınmasına devam ediliyor.

Yürütülen işlemler kapsamında vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde korunması, gelecek nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin yaşatılması amaçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’daki tarihi vakıf eserlerden Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildi.

Gelişmeye Ekrem İmamoğlu itiraz ederek işlemin hukuki dayanağı olmadığını savunarak itiraz etti. İBB, söz konusu devir işlemlerine karşı yargı yoluna başvurdu.

Mahkeme vakıf mallarının belediye yönetimlerinin değil, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönetiminde kayıt altında olmasına karar verdi.

