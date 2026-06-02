İhlas Haber Ajansı • Serik
Serik'te facianın eşiğinden dönüldü! İşçi minibüsleri çarpıştı, kaçan sürücü aranıyor
Antalya'nın Serik ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle savrularak tek katlı bir evin duvarına giren araçtaki Suriye uyruklu 5 kadın işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; polis ekipleri kazanın ardından aracını bırakarak kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
