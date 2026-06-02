Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki Onur Bilici, açık bıraktığı balkon kapısından girerek oturma odasındaki koltuğun altına yuva yapan güvercinlere yaklaşık bir buçuk aydır ev sahipliği yapıyor. "Yuva yıkanın yuvası bozulur" inancıyla hareket ederek kuşlara dokunmayan, anne güvercin ve yeni yumurtadan çıkan yavrusunu rahatsız etmemek adına kendi oturma odasını kullanmaktan dahi vazgeçen genç adamın bu merhamet dolu davranışı dinleyenlerin yüreklerini ısıttı.

