İstanbul’un en çok turist ağırlayan noktalarından birine dönüşen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Devir kararının ardından yapının geleceğine ilişkin soru işaretleri gündeme geldi. Peki, Yerebatan Sarnıcı kapandı mı, ziyaretler devam edecek mi? İşte Yerebatan Sarnıcı’nın tahliye sürecine ilişkin detaylar...

İstanbul’daki tarihi vakıf eserlerden Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildi. Böylece sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

Yerebatan Sarnıcı tahliye sürecine ilişkin bilgiler

İstanbul'un önemli tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran 2026 tarihinde başlayan tahliye süreci nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. Saat 10.00 itibarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında gişeler sökülürken, ziyaretçi girişleri durduruldu.

İBB'nin kendi gişeleri söktüğü Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi gişelerini kuracağı zamana kadar kapalı olacak.

