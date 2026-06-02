Yeni marka kimliğiyle ilk kez sahneye çıkacak Hayhay, amiral gemisi çözümü Akıllı Alışveriş Kredisi'nin yanı sıra ödeme sistemleri ve POS çözümleriyle yeni dönem stratejisini tanıtıyor.

Türkiye'nin ödeme sistemleri ve tüketici finansmanı alanındaki oyuncularından Hayhay, 3-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Perakende Günleri'nde yeni marka kimliği, yeni logosu ve yeni stratejik yaklaşımıyla ilk kez tüketicilerin, perakende sektörünün önde gelen oyuncularının ve iş ortaklarının karşısına çıkacak.

2021 yılında faaliyetlerine başlayan Hayhay, bugün 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşmış durumda. Hayhay'ın tüketici finansmanı şirketi 500 milyon TL sermaye ile faaliyet gösteriyor. Şirket, önümüzdeki dönemde alışveriş kredilerini Türkiye'de daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve finans dünyasında İyi Hissetme Ekonomisi'nin öncü markası olmayı hedefliyor.

Hayhay'a göre finansın amacı yalnızca bir satın alma işlemini mümkün kılmak değil; insanların finansal olarak daha sağlıklı ve güçlü kalmalarına yardımcı olmak. Bu nedenle şirket, alışveriş kredilerinden ödeme sistemlerine kadar tüm çözümlerini tüketicilerin, perakendecilerin ve finansal sistemin birlikte kazandığı daha sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla tasarlıyor.

AKILLI KARAR NEDİR?

Hayhay'a göre akıllı karar; hem alırken hem de öderken iyi hissettiren karardır. Markanın "Aklın Yolu Hayhay" yaklaşımının temelinde de bu anlayış yer alıyor.

Markaya göre iyi hissetmek tesadüf değil, akıllı kararların doğal sonucudur. Bu nedenle Hayhay, her ürününü ve her deneyimini İyi Hissetme Ekonomisi vizyonunun bir parçası olarak tasarlıyor.

YENİ LOGO: VERİ İLE BAŞLAYAN DİYALOG

Hayhay'ın yeni marka kimliği de bu yaklaşımın görsel bir yansıması olarak tasarlandı.

Yeni logoda yer alan "a" harfi aynı zamanda bir konuşma balonunu temsil ediyor. Balonun başlangıç noktasındaki piksel ise Hayhay'ın veri ve teknoloji gücünü simgeliyor.

Hayhay, gelişmiş veri analitiği ve akıllı risk değerlendirme sistemleri sayesinde hem tüketicilere hem de üye iş yerlerine ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunabiliyor. Böylece marka ile kullanıcı arasındaki diyalog yalnızca bir işlemi gerçekleştirmek için değil, tüketicinin uzun vadede finansal olarak sağlıklı kalabilmesi için başlıyor.

Markanın yeni renk dünyasında siyah; veriyi, netliği ve şeffaflığı temsil ederken, magenta ise iyi hissetme ekonomisini, insan odaklı yaklaşımı ve finansın pozitif tarafını simgeliyor.

KREDİ KARTI DEĞİL AMA TAKSİTLENDİRİYOR

Hayhay'ın Akıllı Alışveriş Kredisi çözümü, özellikle belirli bir tutarın üzerindeki planlı alışverişler için geliştirildi.

Telefon, bilgisayar, beyaz eşya ve ev hayat ürünleri gibi tüketicilerin üzerinde düşünerek karar verdiği alışverişlerde Hayhay, ihtiyaç duyulan anda ek bir bütçe alanı yaratıyor.

"Kredi kartı değil ama taksitlendiriyor" yaklaşımıyla sunulan sistem sayesinde kullanıcılar ödeme planlarını en baştan görebiliyor, bütçelerine uygun seçenekleri değerlendirebiliyor. İlk kullanım birkaç dakika içinde tamamlanırken, sonraki alışverişlerde süreç bir QR kod okutmak kadar kolay hale geliyor.

Hayhay'a göre iyi finansman, insanları zorlayan değil; doğru zamanda onlara hareket alanı sağlayan finansmandır.

"AKLIN YOLU HAYHAY"

Hayhay Genel Müdürü Alaattin Sabuncu, yeni marka dönüşümüne ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bugün Akıllı Alışveriş Kredisi çözümümüz; Gürgençler, Karaca, Mudo, Başkentgaz, Nocturne, Yenilio, Kiğılı ve Taksitlio gibi farklı sektörlerden markalar tarafından kullanılıyor. Teknolojiden ev hayatına, modadan hizmet sektörüne kadar uzanan bu ekosistemi büyütmeye devam ediyoruz. 2026 yılı sonuna kadar 30'un üzerinde markayla çalışmayı, mevcut 1 milyonu aşkın kullanıcımızın tamamını Akıllı Alışveriş Kredisi deneyimiyle buluşturmayı ve 300 bin yeni kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız yalnızca daha fazla kullanıcıya veya daha fazla iş ortağına ulaşmak değil. Akıllı Alışveriş Kredisi'ni Türkiye'de planlı alışverişlerin doğal bir parçası haline getirirken, finansal teknolojileri insanların lehine çalıştıran, şeffaf bir sistem kurmak, finansal olarak güçlenen bireyleri ise ana aktör haline getirmek istiyoruz. Yeni dönemde vizyonumuz, İyi Hissetme Ekonomisi'nin öncü markası olmak. Misyonumuz ise bu yaklaşımı Akıllı Alışveriş Kredisi, ödeme sistemleri ve POS çözümlerimizle hem tüketicilerin hem de perakendecilerin günlük hayatına taşımak."

