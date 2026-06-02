İsrail ordusu eski İstihbarat Dairesi Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in Tahran yönetimini devirmek amacıyla hazırladığı gizli operasyon planının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söyledi.

ABD merkezli PBS kanalına röportaj veren İsrail ordusu eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Emekli Tümgeneral Tamir Hayman, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri hareketlilik sürecinde arka planda yürütülen darbe planlarının detaylarını ifşa etti.

Hayman, The New York Times gazetesinin daha önce yasar açtığı "mevcut rejimi devirerek eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı başa geçirme" planına ilişkin haberlerin tamamen doğru olduğunu teyit etti.

Gizli operasyonlar silsilesinin sınır ötesindeki etnik gruplar üzerinden kurgulandığını belirten eski AMAN Başkanı, operasyonun perde arkasını şöyle anlattı:

"Ahmedinejad konusuna gelecek olursak, gerçekleştirilmesi planlanan çok ama çok benzersiz bir özel operasyonlar silsilesi vardı ve Ahmedinejad da bu silsilenin bir parçasıydı. Kürt harekatı hariç, operasyonların geri kalanı kamuoyuna tamamen açıklanmadı. Zira tüm bu operasyonlar zincirinin, aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu etnik tabanlı silahlı grupların saldırılarıyla başlatılması öngörülüyordu."

Ancak Hayman, planın tam devreye gireceği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan ABD Başkanı Donald Trump ile temasa geçerek planın iptal edilmesini sağladığını ve süreci akamete uğrattığını paylaştı:

"Terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK ve bağlı milis grupların üzerinden yürütülecek bu operasyon, aslında tüm bu stratejik aşamanın merkezi unsurunu oluşturacaktı. Ancak bu milis güçleri Türkiye’nin ulusal istikrarına yönelik çok ciddi bir tehdit olarak gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrudan Trump’ı ikna ederek sürece müdahale etti. Erdoğan, Trump’a bölgedeki PKK/PJAK uzantılarına bir devlet veya alan açmanın çok kötü bir fikir olduğunu ve bu etnik milis gruplara ABD tarafından destek verilmesinin Türkiye’nin hayati çıkarlarına tamamen aykırı düştüğünü net bir şekilde anlattı. Trump’ın bu operasyonu tamamen iptal etme kararı almasında, Erdoğan’ın ikna kabiliyetinin doğrudan belirleyici olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak, bölgeyi ateşe verecek bu planı kesinlikle Trump iptal etti."

"İRAN'A SALDIRI KARARI İSRAİL İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Kamuoyunda sıkça dile getirilen "İsrail'in Trump'ı İran'a saldırmaya ikna ettiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri süren Tamir Hayman, sürecin aslında Trump'ın ani bir fevri kararıyla başladığını dile getirdi.

Trump'ın, ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik ABD müdahalesinde elde ettiği "başarı hissiyatı" ile hareket ettiğini iddia eden Hayman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Venezuela'daki süreç, Trump'ın rejim karşıtı protestoculara hitaben 'yardım yolda' şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yapmasına yol açtı. Bu durum İsrailliler için büyük bir sürpriz oldu. Trump 'yardım yolda' dediğinde ve ocak ayının başında bir anda ortaya çıkıp İran'ı vuracağını söylediğinde İsrail hazırlıksız yakalandı; çünkü o dönemde bir askeri saldırı planımız yoktu. Trump'ın bu çıkışının ardından İsrail'in askeri planlaması ile ABD'nin motivasyonu birleşti ve süreç 28 Şubat'taki askeri hareketliliğe kadar uzandı."

BAKAN FİDAN’DAN RUBİO’YA UYARI! "AYRILIKÇI MİLİSLERE GEÇİT VERMEYİZ!"

Geçtiğimiz aylarda New York Times'a konuşan diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’ya doğrudan bir mesaj ilettiğini öne sürmüştü.

İddialara göre Bakan Fidan da terör örgütü PKK'nın bir kolu olan terör örgütü PJAK ve diğer etnik milis güçlerin İran’a yönelik herhangi bir kara saldırısının desteklenmemesi konusunda Washington’u sert bir dille uyardı.

