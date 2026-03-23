Mossad Başkanı Barnea’nın "rejim çökecek" planına inanan Trump ve Netanyahu büyük hayal kırıklığı yaşadı. New York Times, İsrail ve ABD'nin sahada yaşadığı iki büyük hezimeti satırlarına taşıdı. İddialara göre İsrail'in "kara gücü" planı, Türkiye’nin hamlesiyle sonuçsuz kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’ya yönelik PJAK ve diğer milis güçler konusundaki uyarısı, İsrail’in planlarını altüst etti.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın "İran’da halk ayaklanması başlatma" vaadi fiyaskoyla sonuçlandı.

Savaşın üçüncü haftasına girilirken, New York Times’ta yer alan habere göre, Amerikan ve İsrail istihbarat birimleri gerçeklerle yüzleşmeye başladı.

Mossad Başkanı David Barnea’nın "bombalamalar sonrası rejim çökecek" planına inanan Trump ve Netanyahu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Mossad İranlı liderlere suikast düzenleyip halkı sokağa dökerek rejimi içeriden yıkmayı hedefliyordu ancak ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

İran halkı ayaklanmak yerine rejimin arkasında durdu.

"AMERİKAN İSTİHBARATI İNANMADI"

Amerikan istihbaratı da savaş daha başlamadan İran’da rejimi devirecek ölçekte bir ayaklanma ihtimalini düşük görüyordu. ABD’li askeri yetkililer bombardıman sürerken Trump'a İran halkının sokağa dökülmeyeceğini söyledi ama Trump, Mossad'a inanmayı tercih etti.

İSRAİL’İN BİR DİĞER HESABI DA TUTMADI

İsrail’in planlarından biri de İran sınırına yakın milis güçler ya da terör örgütü PJAK gibi yapıların sahaya sürülmesi seçeneği vardı.

Ancak bu senaryo da sahada beklenen sonucu vermedi.

BAKAN FİDAN’DAN RUBİO’YA UYARI! "AYRILIKÇI MİLİSLERE GEÇİT VERMEYİZ!"

NYT’ye konuşan diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’ya doğrudan bir mesaj ilettiğini öne sürdü. Bakan Fidan, terör örgütü PKK'nın bir kolu olan terör örgütü PJAK ve diğer etnik milis güçlerin İran’a yönelik herhangi bir kara saldırısının desteklenmemesi konusunda Washington’u sert bir dille uyardı.

TRUMP VE NETANYAHU ARASINDA "MOSSAD" ÖFKESİ

Diğer yandan güvenlik toplantılarında sesini yükselten Netanyahu, Trump’ın her an savaşı bitirme kararı alabileceğinden korkarken, Mossad’ın operasyonlarının hala meyve vermemiş olmasını "başarısızlık" olarak dillendirmeye başladı.

ESKİ STRATEJİ Mİ, YENİ KUMAR MI?

Mossad’ın eski başkanı Yossi Cohen döneminde yapılan analizlerde, İran yönetimini sokak gösterileriyle devirmenin imkansız olduğunu kaydedilmişti Cohen, bunun yerine suikastlar ve ekonomik yaptırımlarla rejimi zayıflatma yolunu seçmişti. Ancak halefi Barnea bu stratejiyi tersine çevirerek "topyekûn isyan" kumarını oynadı. Bugün gelinen noktada, ne içerideki muhalefet ne de sınır ötesindeki milis güçler beklenen etkiyi verebildi.

