İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sürerken, Mossad’ın İran halkına yaptığı 'nükleer bilgi paylaşın' çağrısı dikkat çekti.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad, Farsça yayın yapan Telegram kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın nükleer faaliyetlerine dair bilgi sahibi olan kişileri kendileriyle iletişime geçmeye davet etti.

"GELECEĞİNİZ GÜVENDE OLACAK"

Paylaşımda, “Nükleer endüstri alanında bilgiye erişiminiz varsa, bizimle konuşun” ifadeleri yer alırken, bilgi paylaşan kişilerin geleceğinin güvende olacağı iddia edildi. Açıklamada ayrıca, İranlılara güvenli iletişim kanalları üzerinden temas kurmaları çağrısı yapıldı.

"SIĞINAK DELİCİ BOMBA" İDDİASI

Bu gelişme, Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne yönelik saldırı iddialarının hemen ardından geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu, söz konusu tesisin ABD ve İsrail tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise saldırının detaylarına ilişkin çarpıcı iddialar öne çıktı. KAN tarafından aktarılan bilgilere göre, Natanz’daki nükleer tesisin “sığınak delici” bombalarla ABD savaş uçakları tarafından vurulduğu ileri sürüldü.

