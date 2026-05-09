Tarihi geçmiş tavuk ürünleri satan zincir markete mühür vuruldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş tavuk ürünleri sattığı tespit edilen zincir market şubesi mühürlendi.
- Zabıta ekipleri, Avsallar Mahallesi'nde bir zincir market şubesinde denetim yaptı.
- Market şubesinde son tüketim tarihi geçmiş ve kullanım tarihi okunamayacak şekilde tahrip edilmiş tavuk ürünleri satıldığı belirlendi.
- İşletme hakkında tutanak tutuldu ve durum belediye encümenine sevk edildi.
- Belediye encümeni kararıyla işletmeye idari para cezası uygulandı ve şube 3 gün süreyle mühürlenerek ticari faaliyetleri durduruldu.
- Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığının öncelikli olduğunu ve gıda denetimlerinin devam edeceğini belirtti.
Alanya Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde hijyen ve gıda denetimlerini artıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Avsallar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zincir market şubesinde, son tüketim tarihi geçmiş ve paket üzerindeki kullanım tarihi okunamayacak şekilde tahrip olmuş tavuk ürünlerinin satışa sunulduğunu tespit etti.
3 GÜN TİCARİ FAALİYETLERİ DURDURULDU
İşletme hakkında tutanak tutulurken, söz konusu durum belediye encümenine sevk edildi. Ayrıca encümen kararıyla işletmeye idari para cezası uygulanırken, market şubesi mühürlenerek 3 gün süreyle ticari faaliyeti durduruldu.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, gıda konusunda tavizsiz bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti. Başkan Özçelik, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin devam ettiğini kaydetti.