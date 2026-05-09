Premier Lig'in 36'ncı haftasında Liverpool ile Chelsea, Anfield'da kozlarını paylaştı. İki İngiliz devinin mücadelesinde kazanan çıkmadı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Chelsea, 6 maç aradan sonra puanla tanıştı.

Arne Slot yönetimindeki Liverpool ile Calum McFarlane'nin çalıştırdığı Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36'ncı haftasında karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.

Ev sahibi, 6'ncı dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle öne geçti. Zor günler geçiren Chelsea, 35'inci dakikada Enzo Fernandez'le beraberliği yakaladı.

Virgil van Dijk - Joao Pedro - Milos Kerkez

HASRET 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Chelsea, 6 maç sonra puan aldı. Ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Maviler, puanını 49 yaptı. Manchester United mağlubiyeti sonrası Londra ekibini deviren Liverpool ise 59 puana yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası