Liverpool skoru koruyamadı: Chelsea, 6 maç sonra ilk puanını aldı
Premier Lig'in 36'ncı haftasında Liverpool ile Chelsea, Anfield'da kozlarını paylaştı. İki İngiliz devinin mücadelesinde kazanan çıkmadı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Chelsea, 6 maç aradan sonra puanla tanıştı.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool ile Calum McFarlane'nin çalıştırdığı Chelsea, Premier Lig'in 36'ncı haftasında Anfield'da 1-1 berabere kaldı.
- Liverpool, 6'ncı dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle öne geçti.
- Chelsea, 35'inci dakikada Enzo Fernandez'le beraberliği yakaladı.
- Bu sonuçla Chelsea, 6 maç sonra puan almış oldu. Ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Maviler, puanını 49'a yükseltti.
- Manchester United mağlubiyeti sonrası Londra ekibini deviren Liverpool ise 59 puana ulaştı.
HASRET 7 MAÇA ÇIKTI
