İtalya Serie A’da sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri Roma’da oynanacak. Lazio ile Inter ligin 36. haftasında Stadio Olimpico’da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ise ''Lazio Inter maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu sakat mı, oynayacak mı?'' soruları futbolseverlerin gündeminde.

Inter, İtalya Serie A’da 35 hafta sonunda topladığı 82 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Şampiyonluğunu garantileyen Inter, bu süreçte 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Lazio ise Serie A’da 35 hafta sonunda 51 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Lazio Inter maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu sakat mı, oynayacak mı?

LAZIO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İtalya Serie A’nın 36. haftasında oynanacak Lazio - Inter Maçı futbolseverler tarafından S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

LAZIO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio ile Inter arasında oynanacak kritik karşılaşma 9 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI, OYNAYACAK MI?

Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden sakatlık açıklaması yapılmıştı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede milli futbolcunun sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği belirtildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Torino maçında forma giyemeyen deneyimli orta sahanın Lazio karşısında sahada olması beklenmiyor. Teknik heyetin yaklaşan kupa finalini de düşünerek Hakan Çalhanoğlu konusunda risk almak istemediği ifade ediliyor.

Bu sezon Inter formasıyla 30 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, attığı 12 golle takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

LAZIO - INTER MUHTEMEL 11

Lazio: E. Motta, M. Lazzari, O. Provstgaard, A. Romagnoli, L. Pellegrini, T. Basic, N. Rovella, K. Taylor, G. Isaksen, D. Maldini, M. Zaccagni

Inter: J. Martinez, Y. Bisseck, M. Akanji, A. Bastoni, D. Dumfries, N. Barella, P. Zielinski, H. Mkhitaryan, F. Dimarco, A. Bonny, M. Thuram

