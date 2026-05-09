Siyah-beyazlı kulüp, halk arasında "mide gribi" olarak bilinen "gastroentrit tanısı ile tedavisine devam edilen Emirhan Topçu'nun, Trabzponspor maçında kadroda yer almayacağını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş, TÜPRAŞ Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Emirhan Topçu

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır" denildi.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 28 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Emirhan Topçu, sahada kaldığı 2366 dakikada 1 gol attı.

Haberle İlgili Daha Fazlası