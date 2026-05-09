SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'ta sakatlık: Trabzonspor maçında yok
Siyah-beyazlı kulüp, halk arasında "mide gribi" olarak bilinen "gastroentrit tanısı ile tedavisine devam edilen Emirhan Topçu'nun, Trabzponspor maçında kadroda yer almayacağını duyurdu.
Özetle DinleBeşiktaş'ta sakatlık: Trabzonspor maçında yok
Kaydet
Spor az önce
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş'ın, sahasında Trabzonspor ile oynayacağı kritik maçta Emirhan Topçu forma giyemeyecek.
- Gastroentrit tanısı konulan Emirhan Topçu'nun tedavisine devam ediliyor.
- 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 28 maçta forma giydi.
- Emirhan Topçu, sahada kaldığı 2366 dakikada 1 gol attı.
0:00 0:00
1x
Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş, TÜPRAŞ Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır" denildi.
25 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 28 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Emirhan Topçu, sahada kaldığı 2366 dakikada 1 gol attı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
İlhan Palut'un ilginç gerçeği: Beşiktaş'ı reddetmiş
Bizi Takip Edin
YORUMLAR