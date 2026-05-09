Liverpool ile Chelsea Premier League’in 36. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sezonun son düzlüğüne girilirken Avrupa kupaları hedefindeki iki takım da bugün kıyasıya mücadele verecek. Futbolseverler karşılaşmaya saatler kala ''Liverpool-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Liverpool Premier Lig’de 35 hafta sonunda topladığı 58 puanla 4. sırada konumlanırken bu süreçte 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Konuk ekip Chelsea ise 48 puanla 9. sırada bulunuyor. bulunuyor. Londra temsilcisi bu sezon 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşarken Avrupa kupalarına katılım umutlarını sürdürmek için mücadeleye devam ediyor. Peki, Liverpool-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool FC ile Chelsea FC arasında oynanacak Premier Lig mücadelesi beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç şifreli olarak izlenebilecek.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Chelsea 9 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Anfield Stadyumu’nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 14.30’da başlayacak.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

LIVERPOOL - CHELSEA MUHTEMEL 11

Liverpool: Mamardashvili, Jones, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Frimpong, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo

Chelsea: Jorgensen, Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Santos, Palmer, Enzo Fernandez, Joao Pedro, Delap

