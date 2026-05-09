Galatasaray-Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler, eksik oyuncular ve cezalı isimler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesinde iki takımın son durumu merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte forma durumu netleşen oyuncular, cezalı isimler ve teknik heyetin sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11 araştırılmaya başladı.

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesinde Günay Güvenç oldu kulübede olacak. Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen deneyimli kaleci, kritik mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Eren Elmalı ile Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray’da son haftalarda yaşanan yoğun maç trafiği ve sakatlık problemleri teknik heyetin kadro planlamasını etkiledi. Victor Osimhen’in sakatlık sonrası yeniden form tutması teknik ekibin elini güçlendirirken, Nijeryalı yıldızın Antalyaspor’a karşı etkili performansı dikkat çekiyor. Osimhen, rakibine karşı oynadığı son 3 maçta toplam 5 gol kaydetti.

Galatasaray-Antalyaspor maçı muhtemel 11ler! Kimler eksik, oynamıyor?

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki rekabette sarı-kırmızılıların son yıllardaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Galatasaray, rakibiyle ligde oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 15 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 45 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 19 maçta fileleri 10 kez havalandırabildi.

Galatasaray-Antalyaspor maçı muhtemel 11ler! Kimler eksik, oynamıyor?

GALATASARAY-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Doğukan, Van de Streek.

Haberle İlgili Daha Fazlası