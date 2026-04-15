Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Paris Saint Germain arasında oynanan çeyrek final rövanşına Hugo Ekitike, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, 23 yaşındaki yıldızın sakatlığının ciddi olduğunu açıkladı. Fransız futbolcu, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Liverpool ile Paris Saint Germain arasında Anfield'da oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında gülen taraf son şampiyon oldu. PSG, ilk maçta olduğu gibi rakibini 2-0 yenerek, adını yarı finale yazdırmayı başardı.

SAKATLANDI, YARIDA BIRAKTI

Maça ilk 11'de başlayan Hugo Ekitike, bir pozisyonda yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi ve 31'inci dakikada yerini Muhammed Salah'a bıraktı.

Hugo Ekitike, PSG karşısında 31 dakika süre alabildi.

"NE KADAR KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLEMEK ZOR"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, oyuncusunun durumunun ciddi olduğunu belirtti. Hollandalı çalıştırıcı, "Durumu iyi görünmüyor. Ne kadar kötü olduğunu söylemek benim için zor. Bunu daha detaylı inceleyip neler olacağına bakacağız" dedi.

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Fransız basınından L'Equipe'e göre; 23 yaşındaki golcü, uzun süre formasından uzak kalabilir. Haberde, bu tarz sakatlıklarda aşil tendonun yüzde 90 ihtimalle yırtıldığı belirtildi. Aşil tendonunda yırtık veya kopma olması halinde sakatlık sürecinin en az 9 ay sürdüğü aktarıldı.

Büyük üzüntü yaşayan Fransız futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti.

45 MAÇTA 17 GOL, 6 ASİST

Liverpool'a sezon başında 95 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan ve 45 maçta 17 gol, 6 asistlik skor katkısı veren Hugo Ekitike, aşil tendonundaki durumun ciddi olması halinde, 2026 Dünya Kupası'nı ve yeni sezonun ilk bölümünü kısmını kaçıracak.

