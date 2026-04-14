UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 2-0 yenildiği Atletico Madrid'i, deplasmanda 2-1 mağlup eden Barcelona, galibiyete rağmen turnuvaya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki İspanyol derbisinde Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona'yı konuk etti.

LOOKMAN'DAN TURU GETİREN GOL

Metropolitano'da oynanan müsabakada Barcelona'ya 2-1 mağlup olan Atletico Madrid, ilk maçtaki 2-0'lık skorla adını yarı finale yazdırdı. Barcelona'nın galibiyet gollerini 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres Garcia kaydetti. Atletico'nun tek golü ise Ademola Lookman'dan geldi.

ATLETICO MADRID, BARÇA'YI EVİNE GÖNDERDİ

Bu sonuçla Arjantinli Teknik Direktör Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid, Katalan devini eleyerek yarı finale yükseldi. Gecenin diğer maçında Paris Saint Germain, ilk maçta 2-0 yendiği Liverpool'u aynı skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

