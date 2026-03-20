İngiltere’nin kalbine sızma girişimi! Nükleer üsse girmeye çalışan İranlı gözaltında
İskoçya'da bulunan nükleer denizaltı üssüne girmeye çalışan İran uyruklu bir erkek ile kimliği açıklanmayan bir kadın gözaltına alındı. Yüksek güvenlikli 'Faslane Üssü'nde yaşanan olay sonrası soruşturma başlatıldı.
- İki şüpheli, biri 34 yaşında erkek ve diğeri 31 yaşında kadın, yerel saatle 17.00 civarında yakalandı.
- Erkek şüphelinin İran uyruklu olduğu belirtildi.
- Faslane Deniz Üssü, İngiliz Kraliyet Donanması'nın tüm nükleer denizaltılarına ev sahipliği yapıyor.
- Üste Trident nükleer füzelerini taşıyan Vanguard sınıfı denizaltılar konuşlanıyor.
- İngiltere'nin nükleer savaş başlıkları ise yakındaki RNAD Coulport'ta muhafaza ediliyor.
- Üs, 1982'den bu yana nükleer silah karşıtı protestolara sahne oluyor.
İskoçya'da bulunan ve Birleşik Krallık'ın en kritik askeri noktalarından biri olan Faslane Deniz Üssü çevresinde hareketli anlar yaşandı. Üsse izinsiz girmeye çalışan iki kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İskoç polisi tarafından yapılan açıklamada, biri 34 yaşında erkek, diğeri 31 yaşında kadın olmak üzere iki şüphelinin yerel saatle 17.00 civarında yakalandığı bildirildi. Erkek şüphelinin İran uyruklu olduğu belirtilirken, kadının kimliğine dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü vurgulandı.
İngiliz Kraliyet Donanması, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada şüphelilerin üsse giriş girişiminin başarısız olduğunu doğruladı ve devam eden soruşturma nedeniyle detay paylaşmaktan kaçınıldı.
BBC'de yer alan habere göre, Helensburgh yakınlarındaki Argyll ve Bute bölgesinde bulunan üs, İngiltere'nin nükleer silah taşıyan denizaltılarına ev sahipliği yapıyor.
TÜM NÜKLEER DENİZALTILAR BURADA KONUŞLANIYOR
Faslane Deniz Üssü, Trident nükleer füzelerini taşıyan Vanguard sınıfı balistik füze denizaltıları dahil İngiliz Kraliyet Donanmasının tüm nükleer denizaltılarının konuşlandığı merkez olarak biliniyor. Bu denizaltıların 2030 sonrasında Dreadnought sınıfı yeni denizaltılarla değiştirilmesi planlanıyor.
Üs aynı zamanda nükleer enerjiyle çalışan, ancak konvansiyonel silahlarla donatılmış Astute sınıfı saldırı denizaltılarına da ev sahipliği yapıyor.
İngiltere'nin nükleer savaş başlıkları ise yakınlardaki Loch Long bölgesinde bulunan İngiliz Kraliyet Donanması Silah Deposu'nda (RNAD Coulport) muhafaza ediliyor.
Faslane Deniz Üssü, 1982'den bu yana nükleer silah karşıtı grupların protestolarına sahne oluyor.