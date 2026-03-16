Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’daki savaş hali nedeniyle Başkan Trump’ın bu ayın sonunda gerçekleştirmeyi planladığı Çin ziyaretinin ertelenebileceğini duyurdu.

ABD ile İran arasındaki gerilim 17. gününe girerken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt NATO müttefiklerinden Başkan Trump’ın İran yönetimine karşı yürüttüğü mücadelede somut adımlar atmalarını ve ABD’nin yanında yer almalarını istedi.

Leavitt, "Başkan Trump, son elli yılda nihayet pek çok Amerikan başkanının ve dünyadaki liderlerin uzun zamandır arzuladıkları şeyi yapma cesaretini gösteren ilk başkan; o da İran tehdidini ortadan kaldırmak" dedi.

"DOĞRU OLANI HEMEN YAPIN"

ABD’nin bölgedeki varlığının sadece kendi üslerini korumakla sınırlı olmadığını belirten Leavitt, "Şimdi de onlardan doğru olanı yapmalarını istiyor, çünkü, tekrar söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri sadece Orta Doğu'daki Amerikan varlıklarını ve üslerini desteklemek ve korumak için değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki ve dünyanın geri kalanındaki Avrupa'yı, İran rejiminin nükleer bomba elde etmesinden korumak için de öncülük ediyor" şeklinde Fox News yayınında konuştu.

ÇİN GEZİSİ ERTELENEBİLİR

Sözcü Leavitt, mevcut askeri hareketlilik ve güvenlik koşulları nedeniyle diplomatik takvimin değişebileceğini kaydetti:

"Bu ayın sonunda Trump'ın Çin'e yapacağı gezi İran'daki savaş nedeniyle ertelenebilir."

