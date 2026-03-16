İran’ın seri üretim, ucuz kamikaze İHA’larına karşı milyon dolarlık savunma kalkanlarını kullanan Körfez ülkeleri, depoların dibini gördü. Wall Street Journal’ın (WSJ) sızdırdığı rapora göre, stokları tükenen ülkeler envanterde kalan kısıtlı sayıdaki Patriot ve THAAD füzelerini sadece yıkım gücü yüksek balistik füzeler için saklama kararı aldı.

İran’ın seri üretim, ucuz kamikaze İHA’larına karşı dünyanın en pahalı savunma kalkanlarını kullanan Körfez ülkeleri, mühimmat depolarının dibini görmeye başladı.

Wall Street Journal'un (WSJ) haberine göre, 6 'dan fazla ülke ellerindeki ABD yapımı pahalı önleme füzelerini hızla tüketiyor.

Oslo Üniversitesi'nden Fabian Hoffmann, mevcut yoğunluğun en fazla birkaç gün daha sürdürülebileceğini, ardından ciddi bir mühimmat sıkıntısının başlayacağını ileri sürdü.

"TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ ŞART: BAZI İHA'LARA İZİN VERİLECEK"

ABD basınına konuşan diplomatlar, stokların tükenmesi nedeniyle Körfez ülkeleri yeni bir çıkış yolu arıyor.

Planlanan yeni stratejiye göre, sınırlı sayıdaki değerli Patriot ve THAAD füzeleri sadece balistik füzeleri düşürmek için kullanılacak. Böylece, İran'ın kamikaze Şahid İHA'larının hava savunma hattını yararak hedeflerine ulaşmasına göz yumulacak.

NEDEN TEHLİKELİ?

Pervaneli bir motorla çalışan bu İHA’lar, alçaktan uçarak radarlardan kaçabiliyor. GPS ve ataletsel navigasyon sistemleriyle önceden programlanmış hedeflere (rafineriler, elektrik santralleri, limanlar) kilitleniyor.

Körfez’de Feda operasyonu: Milyarlık füzeler saklanacak, İran İHA’larına kapı açılacak!

"KÖRFEZ, İSRAİL'DEN DAHA SAVUNMASIZ"

Körfez ülkelerinin İran’ın en etkili silahı olan Shahed İHA’larına karşı İsrail’den çok daha savunmasız olduğu vurgulandı. Sebebi ise coğrafi yakınlık.

Wall Street Journal’a göre Körfez ülkeleri Şahid İHA’larına karşı İsrail’den çok daha savunmasız. Bu kırılganlığın temel sebebi coğrafi yakınlık olarak gösterilirken, İsrail örneğinde İran’dan kalkan bir İHA’nın hedefe ulaşması saatler sürdüğü için savunma sistemlerine geniş bir tespit ve imha süresi tanıyor. Buna karşın Körfez ülkeleri için durum tam tersi bir felaket senaryosuna dönüşüyor çünkü İran’dan havalanan bir Şahid İHA, sadece dakikalar içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar veya Kuveyt’teki stratejik enerji tesislerini vurabiliyor.

Körfez’de Feda operasyonu: Milyarlık füzeler saklanacak, İran İHA’larına kapı açılacak!

SAVAŞIN AĞIR BİLANÇOSU

Sadece Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), üç gün içinde 174 balistik füze ve 689 İHA’nın hedefi olduğunu açıkladı. Kuveyt’teki ABD Büyükelçiliği ve Katar’ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri de yoğun saldırı altında kaldı.

ABD’nin kendi Patriot stoklarının da Ukrayna savaşı nedeniyle azaldığı hatırlatılırken, Lockheed Martin’in üretimi artırma planlarının mevcut krizin hızına yetişemeyeceği kaydedildi.

Körfez’de 'feda' operasyonu: Milyarlık füzeler saklanacak, İran İHA’larına kapı açılacak!

SAVAŞIN GİDİŞATI BELİRLEYİCİ OLACAK

WSJ’ye göre çatışmanın seyrini belirleyecek kritik faktörlerden biri ABD ve İsrail’in İran’ın füze rampalarını ve insansız hava aracı stoklarını ne kadar hızlı imha edebileceği olacak.

