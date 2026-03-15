Washington’ın "askeri kapasitesi daraldı" iddialarına Tahran’dan yerin onlarca metre altından cevap geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, kilometrelerce uzanan ve adeta birer "İHA şehri"ni andıran gizli yer altı tünellerini dünyaya sergiledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, füze ve kamikaze İHA stoklarının konuşlandırıldığı devasa yeraltı tünellerine ait yeni görüntüler yayınladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kilometrelerce uzanan yeraltı tesislerinde çok sayıda insansız hava aracının fırlatmaya hazır halde bekletildiği, bir diğer videoda ise uzun menzilli füzelerin tünellerde sıralandığı görülüyor.

ABD'nin askeri kapasitesinin azaldığına yönelik iddialarının aksine, Tahran gizli tesislerde askeri gücünü koruduğu ve tünellerin hava saldırılarına karşı sığınak görevi gördüğünü ileri sürdü.

İran’ın 'yer altı füze üsleri' ilk kez görüntülendi: Tünellerden füze ve İHA yağacak!

İran'ın envanterinde 1.400 ila 2.500 kilometre menzile sahip Fettah, Şahab, Siccil, Kadir, Aşura, Sumar, Hürremşehr ve Hayberşıken gibi stratejik füze sistemleri bulunuyor. Buna karşılık ABD’nin, yeraltı tesislerini imha etmek amacıyla yaklaşık 13.6 ton ağırlığında ve 61 metre derinliğe kadar nüfuz edebilen "sığınak delici" bombaları devreye sokuldu.

SİCCİL FÜZELERİ İLK KEZ KULLANILDI

İran, "Sadık Vaat 4" operasyonunun 54. dalgası kapsamında İsrail’deki askeri karar alma merkezlerini ve savunma sanayisi altyapısını hedef aldığını duyurdu. Operasyonda ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzelerinin kullanıldığı açıklandı. Saldırılarda ayrıca ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad füzelerinin de kullanıldığı ve belirlenen hedeflerin başarıyla vurulduğu ifade edildi.

BÖLGEDE SON DURUM ABD KONSOLOSUNUN KONUTU İSABET ALDI

İran tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemleri tarafından önlenen bir füzeden çıkan şarapnel parçaları, Kudüs’teki ABD konsolosunun konutuna isabet ederek hasara yol açtı. Olay sırasında konsolosun binada olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

SAVAŞIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgede ölü ve yaralı sayısı hızla artıyor. İranlı yetkililerden alınan bilgilere göre, aralarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği saldırılarda; toplam ölü sayısı 1.348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aşmış durumda.

Haberle İlgili Daha Fazlası