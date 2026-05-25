Malatya'da M.T.G. (20) ile kız arkadaşı Z.Y. (18) arabada tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle önce Z.Y. ardından da M.T.G., 7 metrelik istinat duvarından atladı. Yaralanan gençler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gece saat 03.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Bahçebaşı Evleri mevkiinde bir süre önce ayrılan M.T.G. (20) ile kız arkadaşı Z.Y. (18) konuşmak için bir araya geldi.

PEŞ PEŞE ATLADILAR

Araç içerisinde bir süre konuşan ikili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine önce genç kadın, ardından erkek şahıs yaklaşık 7 metrelik istinat duvarından peş peşe atladı.

Arabada çıkan tartışmanın sonu kötü bitti! Genç çift istinat duvarından atladı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden ekipler tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası