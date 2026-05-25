İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te mobilya fabrikasında yangın!
Gaziantep'te mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alındı.
Şehitkamil 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
- Yangın, bilinmeyen bir nedenle çıktı.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
- İtfaiye, 33 araç ve 72 personelle yangına müdahale etti.
- Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.
- İlk belirlemelere göre ölü veya yaralı bulunmuyor.
- Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
33 ARAÇ, 73 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen ve fabrikanın bazı bölümlerini saran yangına 33 araç ve 72 personelle müdahale etti.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre ölü yada yaralı bulunmadığı bildirildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
