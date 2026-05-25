Gaziantep'te mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alındı.

Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

33 ARAÇ, 73 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen ve fabrikanın bazı bölümlerini saran yangına 33 araç ve 72 personelle müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre ölü yada yaralı bulunmadığı bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

