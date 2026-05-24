AK Parti’nin eski MKYK üyelerinden Emine Çift’ten acı haber geldi. İki dönem Alaplı Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Çift, 49 yaşında hayatını kaybetti.

Emine Çift’in vefatı başta Zonguldak ve Alaplı olmak üzere siyaset dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Uzun yıllar boyunca hem siyaset hem de medya alanında aktif çalışmalar yürüten Çift, özellikle kadınların siyasette daha fazla yer alması adına yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

YARIŞMADA BİRİNCİ OLMUŞTU

2009 yılında AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım” hitabet yarışmasında Türkiye birincisi olan Emine Çift, aynı yıl partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilmişti.

Bir dönem milletvekili aday adayı da olan Çift, siyasi kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulundu.

Emine Çift’in cenaze namazının yarın Alaplı Merkez Camii’nde kılınacağı öğrenildi.

