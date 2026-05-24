AK Parti’nin hazırladığı torba yasa teklifiyle belediyelere taşınmaz satışında taksit kolaylığı gelirken, geçici kapatılan 361 akaryakıt istasyonuna “artırımlı teminat” modeliyle yeniden faaliyet yolu açılıyor. Emniyet teşkilatındaki kadro düzenlemesiyle ise yıllık 5,1 milyar liralık tasarruf hedefleniyor.

ESMA ALTIN- AK Parti tarafından hazırlanan yeni torba yasa teklifiyle yerel yönetimler, petrol piyasası ve Emniyet teşkilatında önemli düzenlemeler yapılması planlanıyor. Düzenleme ile belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birliklerine getirilmesi hedeflenen taksitli satış imkânı ile daha verimli ve sürdürülebilir gelir akışı elde edilmesi öngörülüyor.

Yaklaşık 86 milyon vatandaşa hizmet götüren yerel yönetimlerin mali yapısını güçlendirmek maksadıyla, belediye ve il özel idarelerine ait taşınmazların satışında taksitlendirme dönemi başlıyor.

Türkiye genelinde 51 il özel idaresi, 1407 belediye ve 262 mahallî idare birliği bulunuyor. Mahallî idarelerin taşınmaz satış gelirleri, toplam bütçelerinin yüzde 5,40’ını oluşturuyor. Düzenlemeyle özellikle yüksek bedelli taşınmazların peşin satışında yaşanan talep problemlerinin taksitlendirme yöntemiyle aşılabileceğini değerlendiriyor. Ayrıca taşınmaz satışından gelen gelirlerin toplam gelirleri içindeki payının artırılması hedefleniyor.

361 İSTASYONA KAPI AÇILIYOR

Petrol piyasasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında uygulanan “geçici faaliyet durdurma” cezası esnetiliyor. Hakkında soruşturma yürütülen istasyonların ekonomik faaliyetlerinin tamamen durmaması için “artırımlı teminat” modeli getiriliyor.

Mevcut durumda geçici faaliyet durdurma tedbiri uygulanan 37 lisanslı ve 324 lisanssız olmak üzere toplam 361 akaryakıt istasyonu bulunuyor. Yeni düzenleme sonrasında bu işletmelerin artırımlı teminat mekanizması çerçevesinde yeniden faaliyet gösterebilmesine imkân sağlanabilecek.

KADRO AYARI

Emniyet teşkilatına yönelik düzenlemeler de yasa teklifinin önemli başlıkları arasında yer aldı. Rütbe terfi oranlarının yeniden düzenlenmesiyle bazı kadroların azaltılması planlanırken, bu değişiklik sayesinde aylık 425,8 milyon lira, yıllık yaklaşık 5,1 milyar lira tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Tasarrufun önemli bölümünün özellikle komiser yardımcısı kadrolarındaki azalmadan kaynaklandığı ifade edildi.

Teklifle ayrıca, sağlık gerekçesiyle teşkilattan ilişiği kesilen 255 personelin Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilerek istihdam edilmesi sağlanacak; bu adımın yıllık maliyeti ise 188,9 milyon lira olacak.



