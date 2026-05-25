AK Parti'den dijital dünya araştırması: Yabancı şirketler yerel kanunlara tabi olmalı
AK Parti’nin “Dijital Dünya Meselesi” başlıklı araştırmasında vatandaşın dijital alanda devletin daha aktif ve koruyucu rol üstlenmesine güçlü destek verdiği ortaya çıktı. Sonuçlarda sosyal medyada düzenleme ve güvenlik beklentisinin öne çıktığı belirlendi.
- Araştırma sonucunda, devletin gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da aktif rol alması ve vatandaşını koruması gerektiği vurgulandı.
- Vatandaşların, sosyal medyayı sınırsız bir özgürlük alanı olarak görmediği belirlendi.
- Dijital dünya için düzenleyici ve güvenliği sağlayıcı kurum ve kuruluşların kurulmasına vatandaşların büyük destek verdiği anlaşıldı.
- Vatandaşın gelişen teknolojiye karşı doğrudan bir karşıtlığının bulunmadığı, ancak yabancı sosyal medya şirketlerinin yerel kanunlara tabi olması konusunda taleplerinin olduğu kaydedildi.
- Vatandaşların dijital çağın riskleri ve tehditleri konusunda duyarlı ve farkındalığının yüksek olduğu tespit edildi.
EMRAH ÖZCAN- AK Parti, “Dijital Dünya Meselesi” üzerine geniş çaplı bir kamuoyu araştırması yaptı.
İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yapılan araştırma son yapılan MKYK toplantısında detaylı bir şekilde masaya yatırılan araştırmada en çarpıcı noktalardan birisi “Gerçek dünyada devlet nasıl koruyorsa, dijital dünyada da öyle aktif rol almalı, vatandaşını korumalı” sonucu oldu.
Bunun yanı sıra, vatandaşın sosyal medyayı sınırsız bir özgürlük alanı olarak görmediği, dijital dünya için düzenleyici ve güvenliği sağlayıcı kurum ve kuruluşların kurulmasına büyük destek verdiği öğrenildi.
Vatandaşın gelişen teknoloji ve dijitale karşı doğrudan bir karşıtlığının bulunmadığı, yalnız yabancı sosyal medya şirketlerinin yerel kanunlara tabi olması konusunda talepleri olduğu kaydedilirken, dijital çağın riskleri ve tehditleri konusunda çok duyarlı olduğu ve farkındalığının yüksek olduğu da belirlendi.