AK Parti’nin “Dijital Dünya Meselesi” başlıklı araştırmasında vatandaşın dijital alanda devletin daha aktif ve koruyucu rol üstlenmesine güçlü destek verdiği ortaya çıktı. Sonuçlarda sosyal medyada düzenleme ve güvenlik beklentisinin öne çıktığı belirlendi.

EMRAH ÖZCAN- AK Parti, “Dijital Dünya Meselesi” üzerine geniş çaplı bir kamuoyu araştırması yaptı.

İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yapılan araştırma son yapılan MKYK toplantısında detaylı bir şekilde masaya yatırılan araştırmada en çarpıcı noktalardan birisi “Gerçek dünyada devlet nasıl koruyorsa, dijital dünyada da öyle aktif rol almalı, vatandaşını korumalı” sonucu oldu.

Bunun yanı sıra, vatandaşın sosyal medyayı sınırsız bir özgürlük alanı olarak görmediği, dijital dünya için düzenleyici ve güvenliği sağlayıcı kurum ve kuruluşların kurulmasına büyük destek verdiği öğrenildi.

Vatandaşın gelişen teknoloji ve dijitale karşı doğrudan bir karşıtlığının bulunmadığı, yalnız yabancı sosyal medya şirketlerinin yerel kanunlara tabi olması konusunda talepleri olduğu kaydedilirken, dijital çağın riskleri ve tehditleri konusunda çok duyarlı olduğu ve farkındalığının yüksek olduğu da belirlendi.

