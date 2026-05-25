Halkın yüzde 40’ında tiroit nodülü var. Tiroit, kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü.

Esma Altın / ANKARA - Dünya genelinde tiroid hastalıklarına dikkat çekmek, belirtileri hakkında toplumu bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla ilan edilen Dünya Tiroid Günü kapsamında

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Tiroid Hastalıkları Grubu Üyesi Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, Türk halkının yüzde 40'ında tiroid nodülü bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Yalçın özetle şunları anlattı.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Tiroit tedavisinde bıçaksız devrim: Tümöre dondurarak ya da yakarak tedavi

"KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN İKİNCİ KANSER"

"Ülkemiz için tiroid hastalıkları ayrı bir öneme sahip çünkü iyot eksikliği bölgesinde bulunmamız nedeniyle tiroid hastalıkları oldukça sık görülüyor. Bölgelere göre değişmekle birlikte nüfusun yüzde 30-40'ında tiroid nodülleri bulunuyor. Kadınlarda yüzde 20'ye varan oranlarda tiroidin az çalışması tespit edildi. Sağlık Bakanlığı ve Onkoloji Derneği verilerine göre kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser. Teşhis yöntemlerinin iyileşmesi ve daha ulaşılır olması ile erken tanı ve yeni vaka tespitinde artış oldu.

"DOĞURGANLIĞI DA ETKİLİYOR"

Tiroidin çalışma bozuklukları doğurganlığı etkiler, anne karnındaki bebeğin ve çocukların hem fiziksel hem zihinsel gelişimini etkiler. Bu nedenle gebelikte ve emzirme döneminde doktor gözetiminde iyot desteği kullanılması, küçük çocuklar, erişkin ve yaşlıların kullandığı sofra tuzunun iyotlu olması çok önemli.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Tiroit bozuklukları kısırlık sebebi! Hamile kalmadan ölçtürün

"MODA OLAN HİMALAYA TUZUNU ABARTMAYIN"

Son dönem moda olan iyotsuz himalaya tuzu benzeri tuzların fazla tüketilmemesi, iyotlu tuzun da ağzı kapalı ve güneşten korunacak koyu renkli tuzluklarda tutulması, yemeğe yemek pişerken değil, piştikten sonra eklenmesi en doğru kullanım şekli. İyotlu tuz kullanımı guatr ve nodül sıklığını azaltır. Ailesinde tiroid hastalıkları olanlar ve boyun bölgesine radyasyon öyküsü olanların endokrinoloji takibinde olması gereklidir. Boyunda bir şişlik veya ele gelen kitle bir tiroid nodülü veya guatr belirtisi olabilir, ama bazen tiroid içeri veya aşağı doğru büyür ve hasta şişliği fark etmeyebilir. Bu nedenle endokrinolog tarafınca boyun muayenesi yapılması uygun olacaktır."

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Tiroid Hastalıkları Grubu Üyesi Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, tirodin az ya da çok çalışması durumunda belli belirtiler verdiğini söyledi. Yalçın, "Tiroidin az çalışması halsizlik, yorgunluk, kabızlık, ciltte kabalaşma, şişkinlik, kilo verememe gibi belirtilere yol açabilir. Çok çalışması ise çarpıntı, kilo kaybı, ishal, aşırı terleme gibi bulgulara neden olur” bilgisini paylaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası